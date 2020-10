Grêmio vence e acaba com boa sequência do Botafogo no Brasileiro

O Grêmio conquistou importante resultado ao vencer por 3 a 1 o Botafogo, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 20 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. Os alvinegros, com 18, seguem próximos da degola.

No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado e terminou empatado após gols de Diego Souza e Matheus Babi. Já na etapa final, Pepê marcou duas vezes para decretar o triunfo gremista.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Goiás, na segunda-feira, no Nilton Santos. Já o Grêmio viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, no sábado.

O jogo – O confronto começou equilibrado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Grêmio teve a primeira boa chance, aos nove minutos. Alisson fez boa jogada, mas finalizou sobre o travessão. O panorama seguiu o mesmo. O Botafogo chegava ao ataque, mas pecava nas finalizações. O Grêmio tinha dificuldade em passar pela defesa alvinegra.

Os donos da casa foram mais eficientes e abriram o placar aos 33 minutos. Robinho cruzou, Alisson escorou para Diego Souza mandar para a rede. Só que o Botafogo não desanimou e empatou aos 40 minutos. Após bola na área, Pedro Raúl desviou e Matheus Babi se esticou para colocar na rede. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio voltou com outra postura e marcou logo aos dois minutos. Após troca de passes, Diego Souza recebeu passe na área e rolou para Pepê mandar para o gol. Entretanto, aos sete minutos, os gaúchos ficaram com um a menos após Diego Souza acertar Guilherme Santos. O árbitro foi chamado para ver o lance no VAR e deu o cartão vermelho ao atacante. A partir dai, o Botafogo pressionou em busca do empate e chegou a perder boas oportunidades com Pedro Raúl e Matheus Babi.

O Grêmio não perdeu a vocação ofensiva e na primeira vez que foi ao ataque marcou o terceiro, aos 20 minutos. Depois de boa troca de passes, a bola chegou em Pepê, que finalizou para a rede.

O novo revés foi sentido pelo Botafogo. Mesmo tendo mais posse de bola e um jogador a mais, os alvinegros pouco incomodaram o goleiro Vanderlei. O Grêmio passou administrar o resultado para sair de campo com os três pontos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

