Grêmio vence, mas fica em segundo e vai aos playoffs da Sul-Americana

Foto:Reprodução | O Grêmio fez o dever de casa, mas não conseguiu garantir a ida direta para oitavas de final da Sul-Americana.

O Tricolor venceu o Sportivo Luqueño (PAR) por 1 x 0, nesta quinta-feira (29/5), pela última rodada da fase de grupos do torneio continental.

Jogando em casa, a equipe gaúcha tinha a obrigação de ganhar para tentar tomar a liderança do Godoy Cruz, mas também teria que torcer para o time argentino perder, o que não aconteceu, e o Imortal terá que disputar a repescagem.

Assista ao gol:

🇧🇷Grêmio 1×0 Sportivo Luqueno🇵🇾

O Grêmio teve a chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo, após ter um pênalti a favor marcado. Mas Matías Arezo não foi firme na cobrança e deixou para o goleiro do time paraguaio defender com facilidade. Ainda no primeiro tempo, o Sportivo Luqueño teve um jogador expulso, aumentando ainda mais o favoritismo gremista.

Mesmo assim, o time comandado por Mano Menezes enfrentava dificuldade contra o lanterna do Grupo D. O Tricolor precisou recorrer à juventude para animar a partida. Aos 18 anos, Riquelme marcou o único gol da noite e o primeiro dele pelo Grêmio.

Após isso, o time paraguaio ainda teve outro jogador expulso, mas a equipe gaúcha não soube aproveitar a vantagem e terminou a partida com um resultado magro.

Leia também

Esportes Brasil tem grupo definido na Copa do Mundo Sub-20. Conheça adversários

Esportes Ancelotti: “O meu Brasil vai jogar como o Real Madrid”

Esportes Bruno Henrique presta depoimento ao STJD sobre caso de apostas

O placar conquistado pelo Tricolor não foi suficiente para tomar a liderança. A vitória levou o Grêmio aos 12 pontos, empatando com o Godoy Cruz.

Nos critérios de desempates, os argentinos ficaram na frente por terem o saldo de gols de cinco, um a mais que os brasileiros — o Godoy Cruz empatou com Club Atlético Grau, por 2 x 2, na Argentina, pelo outro duelo do Grupo D.

Fonte: Nana Adnet e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:23:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...