Grêmio vence São José e é pentacampeão da Recopa Gaúcha

Amuzu, do Grêmio, celebra gol sobre o São José em partida da Recopa Gaúcha | Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Tricolor não teve dificuldades para definir o jogo ainda no primeiro tempo com gols de Alysson Edward e Amuzu. Próximo desafio será contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo

O Grêmio “reestreou” o calendário nacional dos principais clubes do Brasil com título. O time de Mano Menezes venceu o São José por 2 a 0 em sua casa e faturou o título da Recopa Gaúcha, que reúne anualmente os campeões do Gauchão e da Copa FGF em jogo único.

Alysson, formado na base gremista, foi o destaque da partida. O garoto de 19 anos marcou pela primeira vez como profissional aós 17 jogos e, de quebra, deu assistência para Amuzu ampliar e fechar a conta.

É o pentacampeonato do Grêmio na Recopa Gaúcha, torneio criado em 2014 — o Tricolor já havia faturado as edições de 2019, 2021, 2022 e 2023. O Inter e o Pelotas aparecem na sequência da lista, com dois títulos cada.

Como foi o jogo

O Grêmio não demorou para atormentar a vida do adversário, mas pecou na pontaria. Primeiro, Arezo completou cruzamento de Cristaldo chutando para cima do gol de Fábio, e depois Amuzu ficou a centímetros da trave rival após passe de Dodi.

Foi Alysson, no entanto, quem marcou pela 1ª vez como profissional. O atacante de 19 anos aproveitou lançamento de Dodi nas costas da defesa, ajeitou já dominando de perna esquerda e, com muita categoria, balançou as redes do São José ainda na casa dos 15 minutos: 1 a 0.

Amuzu aumentou a vantagem após novo show de Alysson: desta vez, o camisa 47 recebeu pela direita, entortou a zaga com pedaladas e cruzou na medida para o companheiro, que bateu de primeira e superou o goleiro: 2 a 0.

Amuzu, do Grêmio, celebra gol sobre o São José em partida da Recopa Gaúcha Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Tudo estava dando certo aos gremistas, mas Cristaldo perdeu um pênalti pouco antes do intervalo. Em cobrança que nasceu a partir de próprio passe do meia para Arezo, Fábio se agigantou, acertou o lado e espalmou o chute do argentino para escanteio.

O 2º tempo começou com chances perdidas para os dois lados. No São José, Venício recebeu passe entre os zagueiros e parou em Tiago Volpi, enquanto os donos da casa, de novo com Arezo, se frustraram em batida que acertou o rosto do goleiro adversário.

O ritmo caiu ao longo da etapa final, e poucas chances de gol foram criadas pelas equipes. Os técnicos até tentaram mudar o panorama com cinco substituições cada, mas não tiveram êxito. Melhor para o Grêmio, que controlou o placar e ficou com o título do torneio pela 5ª vez.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/20:30:15

