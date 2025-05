Gripe aviária: há 11 investigações de suspeita da doença em andamento

(Foto:Reprodução) – Atualmente, há um caso confirmado de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) em granja comercial no País, em Montenegro (RS)

Há 11 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País, de acordo com os dados mais recentes da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, atualizada às 19 horas desta segunda-feira, 26. Em relação à atualização anterior, das 8h30, um outro caso suspeito, em Belo Horizonte, foi descartado para gripe aviária. A suspeita envolvia uma ave silvestre.

Assim, atualmente, há 11 investigações de suspeita de gripe aviária. Destas, uma em granja comercial, um abatedouro de aves em Aguiarnópolis (TO). Cinco dos casos investigados são em aves de subsistência, em Aurelino Leal (BA), Salitre (CE), Quixadá (CE), Eldorado do Carajás (PA) e Triunfo (RS). Outras cinco investigações são em aves silvestres: Armação dos Búzios (RJ), Mateus Leme (MG), Ilhéus (BA) e Icapuí (CE).

Essas investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória. A influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País.

Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO). O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura.

Atualmente, há um caso confirmado de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) em granja comercial no País, em Montenegro (RS), em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre. No total, o País já registrou 164 casos da doença em animais silvestres (sendo 160 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência (criação doméstica) e 1 em produção comercial, somando 168 ao todo no Brasil.

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/08:00:51

