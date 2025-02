Grupo ameaça invadir velório de idoso para incendiar caixão e matar outros parentes

Foto: Reprodução | Nesta terça-feira dia 11 de fevereiro 2025, o corpo de Seu Onofre, de 74 anos, foi velado no mesmo endereço onde ele morreu, vítima de disparos de arma de fogo. O velório, marcado por dor e lamento, foi ainda mais tenso devido a ameaças feitas por membros de uma facção criminosa que, segundo relatos, prometeram invadir o funeral e incendiar o caixão do idoso.

O crime que ceifou a vida de Seu Onofre deixou a família em profundo estado de alerta. Após o assassinato, os criminosos, que pertencem à facção responsável pelo homicídio, tomaram as redes sociais para proferir novas ameaças. Fotos dos familiares da vítima, incluindo uma criança em estado vegetativo, foram compartilhadas, acompanhadas de mensagens de violência. De acordo com os criminosos, todos os membros da família estariam agora sob ameaça de morte, o que tem gerado grande temor entre os parentes, que pedem por uma resposta rápida das autoridades. O clima de insegurança e medo tomou conta da comunidade local, onde a violência tem se mostrado uma constante. A família de Seu Onofre, já devastada pela perda, enfrenta agora a pressão das ameaças, vivendo dias de grande angústia. “A gente está com muito medo, não sabemos o que fazer. Pedimos ajuda às autoridades para que essas ameaças parem e possamos, ao menos, enterrar nosso ente querido em paz”, desabafou um dos parentes da vítima, visivelmente abalado.

As autoridades estão cientes da gravidade da situação e reforçam o apelo para que a população colabore com as investigações. O Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está à disposição para receber informações que possam auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime e pelas ameaças subsequentes.

A população pode ajudar na elucidação do caso e na captura dos criminosos através do Disque-Denúncia, ligando para o número 181 ou enviando mensagens, áudios, vídeos ou fotos pelo WhatsApp (85) 3101-0181. Também é possível realizar denúncias de forma anônima através do site da SSPDS: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

Além disso, informações podem ser encaminhadas diretamente para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) pelo telefone (85) 3101-2489. O sigilo e o anonimato das denúncias são garantidos, e as autoridades reforçam que qualquer informação pode ser crucial para resolver esse caso de violência e trazer segurança à família da vítima e à comunidade.

Enquanto isso, a família de Seu Onofre aguarda por justiça e uma resposta das autoridades que, até o momento, não conseguiram pôr fim à onda de ameaças que assola a todos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/15:00:00

