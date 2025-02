Grupo anuncia construção de megacomplexo industrial em Itiquira gerando dois mil empregos indiretos

(Foto da manchete: Reprodução Web) – Em reunião com o governador Mauro Mendes, representantes do Grupo Saes e da Catarina Fertilizantes, de Santa Catarina, anunciaram a construção de um megacomplexo industrial em Mato Grosso, chamado de Complexo Industrial Agrícola de Itiquira.

A reunião aconteceu nesta quarta-feira, junto com o deputado estadual Nininho, o prefeito de Itiquira, Fabiano Valle, o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e demais empresários e lideranças regionais.

O complexo industrial em Itiquira vai abranger uma indústria de etanol de milho, uma misturadora de adubo, uma indústria de biodiesel, uma esmagadora de soja, uma esmagadora de caroço de algodão e uma usina geradora de energia.

Na ocasião, o deputado Nininho destacou que o complexo vai gerar impacto positivo na região sul do estado de Mato Grosso e principalmente na cidade de Itiquira, além de representar um grande avanço para a industrialização do estado.

Já o empresário Iran Manfredini, da Catarina Fertilizantes, afirmou que a previsão de entrega de todas as usinas do complexo é de cinco anos.

Manfredini explicou que ainda este ano deve começar a terraplanagem e fazer todo o complexo inicial.

Segundo ele, a primeira parte do projeto vai ser em dois anos, a partir da licença ambiental, que daqui a dois, três meses estará consolidada, e aí o projeto vai para a segunda fase, que são as esmagadoras de soja, de caroço de algodão e planta de biodiesel.

De acordo com o empresário, a obra vai gerar dois mil empregos indiretos e, após o término, serão criados 600 empregos diretos para tocar as usinas.

Fonte: Jurandir Antonio – Voz: Enéas Jacobina e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/15:13:41

