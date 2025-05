Grupo armado desvia ônibus para ramal e assalta passageiros no Pará

Foto: Reprodução | Quatro suspeitos renderam passageiros e levaram celulares, joias, documentos e mais de R$ 40 mil.

Um ônibus interestadual da empresa Translaiane, que fazia a linha Belém–São Paulo, foi alvo de um assalto na tarde desta sexta-feira (23), em Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo as vítimas, quatro pessoas — três homens e uma mulher — embarcaram em diferentes pontos do trajeto. Na saída de Castanhal, na BR-316, o grupo anunciou o assalto e obrigou o motorista a desviar o veículo para dentro de um ramal.

De acordo com os passageiros, os assaltantes recolheram celulares, joias, mochilas, documentos e mais de R$ 40 mil em espécie. Durante a ação, uma das vítimas foi agredida.

A empresa Translaiane informou que todos os passageiros foram registrar ocorrência, mas que, até o momento, ninguém foi preso.

Entre os passageiros, a maioria era de empreendedores que compram produtos em outras cidades para revender em Belém.

Fuga

Três veículos chegaram ao local para dar suporte à fuga. Dois criminosos usando máscaras saíram dos carros, sendo que um deles usava colete balístico.

Os suspeitos utilizavam nomes falsos para reservar as passagens. As vítimas já prestaram depoimento e entregaram imagens, documentos e a lista de passageiros à polícia.

A Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Castanhal trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.

Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode ligar para o Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/05/2025/20:03:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...