Grupo armado invade casa e mata homem em Santarém (PA)

Foto: Reprodução | Crime aconteceu na madrugada desta quinta (3). Vítima foi identificada como Isaías Guedes Alves.)

Um homem de 30 anos foi morto por um grupo armado que invadiu uma residência na comunidade Perema, região do Planalto Curuá-Una, em Santarém, oeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (3). A vítima identificada como Isaías Guedes Alves era conhecida pelo apelido “Caxumba” e já tinha passagem na polícia pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com informações da guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a ex-esposa da vítima procurou a 16ª Seccional Urbana de Santarém às 05h para comunicar que Isaías tinha sido assassinado por volta das 3h da madrugada e que cerca de 10 homens teriam invadido a residência onde o homem estava dormindo.

“Ela informou que aproximadamente 10 homens invadiram a residência e renderam a família e executaram o cidadão no quintal da casa. Ela relatou que era a primeira noite que o cidadão dormia nessa casa. Ela disse que não sabe o motivo, mas que os homens procuravam por droga e arma”, contou o sargento Aristides Monteiro.

A ex-mulher estava morando de favor no imóvel, já que a sua casa está sendo construída na comunidade. Os criminosos não foram agressivos com as demais pessoas da casa, mas contaram que queriam apenas o homem, identificado como Isaías Guedes Alves.

Ainda segundo a Polícia Militar, no local onde Isaías foi morto, foram encontradas mais de 30 cápsulas de armas de fogo. Equipes das Polícias Civil, Militar e Científica foram ao local da ocorrência. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2025/14:32:04

