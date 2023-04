Grupo com 12 adolescentes mata aula e faz arrastão de furtos no centro de Sorriso-MT

(Foto: Só Noticias / Lucas Torres) – A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta quinta-feira (13), um grupo de 12 adolescentes acusados de envolvimento em uma série de furtos. Com eles, a polícia localizou vários bens que foram levados de algumas lojas no município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

De acordo com o sargento Fernando, a PM foi inicialmente informada sobre um furto em uma loja na rua Criciúma, no centro da cidade. “Alguns desses estudantes estariam na área verde. A área foi cercada com algumas viaturas, cada uma apreendendo uma quantidade de menores e encontrando alguns materiais furtados”, explicou o policial.

Entre os materiais recuperados estão roupas, bolsas, joias e maquiagens. Aos policiais, o próprio grupo de adolescentes confessou ter matado aula para cometer os furtos em mais de uma loja.

“Recebemos informações de que eles também entraram em algumas lojas do shopping. Eles confessaram ter saído de casa às 13h, supostamente para ir à escola, mas foram praticar furtos. Esta não seria a primeira vez. É uma verdadeira gangue”, afirmou o sargento.

Os meninos e meninas foram levados à delegacia municipal, onde o Conselho Tutelar e o Ministério Público devem acompanhar o caso. A Polícia Militar informou que alguns produtos furtados ainda não foram recuperados e que não se descarta a possibilidade de que outras pessoas estejam envolvidas nos furtos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Só Noticias em 14/2023/17:40:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...