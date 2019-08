Grupo é preso por invadir e instalar garimpo dentro de reserva indígena em RO

Por G1 RO-Gedeon Miranda, Rede Amazônica — Porto Velho Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Cinco homens foram presos depois da Polícia Militar Ambiental (PMA) e Fundação Nacional do Índio (Funai) identificarem, nesta semana, um garimpo funcionando na Terra Indígena Igarapé Lourdes, em Ji-Paraná (RO). De acordo com a PMA, a garimpagem ilegal de ouro foi descoberta através de uma denúncia de que a reserva tinha sido invadida. O garimpo foi desativado.

