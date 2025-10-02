Grupo Equatorial divulga R$ 20 milhões em projetos selecionados em edital de patrocínio

Foto: Reprodução | O Grupo Equatorial divulgou nesta terça-feira (30), o resultado dos projetos selecionados em seu segundo edital de seleção pública para patrocínio de iniciativas com enfoque educacional, social, cultural e/ou esportivo, aprovadas nas leis federais de incentivo. Ao todo, 83 projetos foram aprovados nos sete estados de atuação do Grupo: Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul.

O processo de seleção envolveu múltiplas etapas: dos 873 projetos recebidos, 763 seguiram para análise documental detalhada e 440 foram avaliados individualmente. A seleção final contemplou 112 iniciativas, das quais 83 foram aprovadas para receber patrocínio, totalizando R$ 20.636.042,03. A relação completa dos projetos selecionados pode ser consultada aqui e na plataforma Prosas: http://grupoequatorial.prosas.com.br.

Segundo Kézia Marques, gerente de Responsabilidade Social do Grupo Equatorial, a divulgação dos projetos selecionados reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e cultural nos territórios onde atua. “A seleção dos projetos é resultado de um processo criterioso, que priorizou iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ações com foco em educação, geração de renda, inclusão social e valorização da diversidade. Estamos muito felizes em apoiar propostas que promovem transformação real nas comunidades e acreditamos no potencial dos agentes culturais e sociais como protagonistas da mudança”, afirma Kézia.

Workshop – Como parte de uma das etapas do Edital de Projetos Patrocinados, será realizado um workshop virtual com todos os proponentes dos projetos aprovados. A ação será no 06 de outubro, próxima segunda-feira, às 15h, via plataforma Teams.

O link de acesso será enviado por e-mail aos proponentes, conforme o endereço eletrônico informado no momento da inscrição. O workshop será um momento de alinhamento geral, com orientações sobre temas fundamentais para a execução dos projetos.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/15:15:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...