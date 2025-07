Grupo Equatorial lança edital e investirá até R$ 17 milhões em projetos culturais e esportivos em sete estados*

Período de inscrições ocorre de 07 a 25 de julho. (Foto>Reprodução-Divulgação)

O Grupo Equatorial lança, neste mês de julho, seu segundo edital de seleção pública para o patrocínio de projetos com enfoque educacional, social, cultural e/ou esportivo que estejam aprovados nas leis federais de incentivo. A companhia mais que dobrou o valor destinado a iniciativas em relação ao ano passado. Serão cerca de R$ 17 milhões investidos nos sete estados em que atua, são eles: Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e em 72 municípios do Rio Grande do Sul. Em 2024, foram aportados mais de R$16 milhões em projetos culturais e esportivos.

O período de inscrições será de 18 dias, entre 07 e 25 de julho, via plataforma Prosas, no link https://www.grupoequatorial.prosas.com.br. Para participar do edital, é preciso ser cadastrado como Pessoa Jurídica, com ou sem fins lucrativos, e ter a aprovação para captação de recursos via leis federais de incentivo, publicada no Diário Oficial da União (DOU) ou Diário Oficial do Estado e/ou Município para os projetos dos fundos do idoso e da criança. Para a Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, só serão a aceitos projetos que possuam PRONAC devidamente publicados no Diário Oficial da União até a data limite de 07 de julho. Serão considerados pela comissão avaliadora até dois projetos por requerente. Os critérios estabelecidos no edital estão disponíveis para consulta no site https://www.grupoequatorial.prosas.com.br.

O resultado do edital será divulgado no dia 30 de setembro nos sites do Grupo Equatorial e e em https://www.grupoequatorial.prosas.com.br. Os aportes deverão ser realizados entre 01 de novembro e 31 de dezembro deste ano, e os projetos executados a partir de 01 de novembro.

Ano passado, 28 iniciativas foram realizadas nos estados de atuação do grupo e receberam o incentivo de mais de R$16 milhões. De acordo com Kézia Marques, gerente de Responsabilidade Social do Grupo Equatorial, o lançamento do segundo edital com um valor ainda maior destinado aos projetos mostra a intenção e o compromisso da empresa com a sociedade. “A realização do edital traz oportunidade a produtores dos nossos estados de atuação e nos permitirá impulsionar iniciativas que promovam a diversidade cultural, o acesso à arte, ao esporte e à educação, e que estejam alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU)”, explica Kézia.



A ONU desenvolveu a Agenda 2030, um pacto global com objetivos e metas pelo planeta e pela sociedade. O Grupo Equatorial é signatário do pacto desde 2021. No Edital, serão priorizados projetos que estejam alinhados aos ODS 7 (energia limpa e acessível); 4 (educação de qualidade) e 13 (ação contra a mudança global do clima).

Os projetos submetidos ao edital deverão ainda se enquadrar em pelo menos um dos nove eixos principais das áreas de enfoque, são eles: valorização da cultura e identidade locais; salvaguarda de patrimônio cultural; educação e capacitação; geração de trabalho e renda; projetos sociais e/ou esportivos, de itinerância, de inclusão social, que promovam a qualidade de vida de idosos e crianças ou que tenham como foco a pessoa com deficiência. Ao todo, o edital contempla seis leis de incentivo.

“Nosso compromisso com as comunidades é de longo prazo, com visão estruturante. Buscamos estimular a participação ativa da comunidade por meio do engajamento em atividades que valorizem a educação, promovam a geração de renda, capacitação e formação de habilidades. Acreditamos no potencial dos agentes de transformação e, com nosso edital, queremos incentivá-los a realizar mudanças na sociedade”, afirma Kézia.

Para esclarecimentos de dúvidas e obtenção de informações, os proponentes devem utilizar o endereço de e-mail responsabilidadesocial.grupo@equatorialenergia.com.br.

