Grupo GR abre vagas de emprego no distrito de Miritituba e outros municípios do Pará

O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, abre cinco vagas de emprego no Pará. Ao todo são duas em Barcarena, uma em Marabá, uma em Miritituba e uma em São Sebastião da Boa Vista.

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR oferece ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.

A empresa tem mais de 100 vagas de emprego este mês em todo o Brasil. A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.

Confira as vagas:

AGENTE DE PORTARIA BARCARENA PA 1 VIGILANTE BARCARENA PA 1 VIGILANTE MARABÁ PA 1 INSPETOR MIRITITUBA PA 1 VIGILANTE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA 1 TOTAL 5

Sobre o Grupo GR

O Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista.

