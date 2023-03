Grupo invade área rural em Novo Progresso

Um grupo de pessoas, invadiram nesta quinta-feira .9 de março, uma propriedade rural as margens da rodovia BR-163, nas proximidades da comunidade de Alvorada da Amazônia (distante aproximadamente 30 km de Novo Progresso). (Foto: Reprodução)

Conforme relatos da proprietária Neli Vieira da Silva, para polícia, os invasores quebraram o cadeado da porteira da propriedade e adentram e construíram barracos de lonas.

A propriedade, que é de posse pacifica da família, foi invadida por um grupo de pessoas que se dominam sem-terra, disse Neli para polícia. Neli afirma que esta não é a primeira vez que invadem a propriedade, que a justiça já lhe concedeu liminar de posse, que os invasores encistem em lhe tomar a propriedade.

Os invasores arrebentaram o cadeado e levantaram os barracos de lona na propriedade.

OUTRO LADO

Denuncia de invasão de terra em Alvorada da Amazônia é falsa

Conforme foi publicado matéria no Portal do Jornal Folha do Progresso nesta segunda-feira, 13 de março de 2023, a família que é dona da propriedade esclareceu o caso, e a invasão não é confirmada, trata-se de falsa denúncia por pessoa com problemas psicológicos.

A invasão foi denunciada pela moradora Neli Vieira da Silva, compareceu na DEPOL e registrou o Boletim de Ocorrência, denunciando que um grupo de moradores sem terra invadiram sua propriedade localizada as margens da rodovia BR 163 próximo a comunidade de Alvorada da Amazônia.

Falsa Denúncia

Trata-se de falsa denúncia, conforme relatos da legítima proprietária,, com manutenção da posse a mais de 30 anos, recentemente recebeu o título do, Incra, a área de pouco mais de 90 hectares, a relatora é uma ex-funcionária,, com problemas mentais, e segundo a fonte estão tomando providências para ajudar no tratamento da Neli.

Barraco

A proprietária, já teve problemas no passado recente, onde os fundos da propriedade foi invadida, sobrou uma pequena área de 92,34 hectares, que hoje está totalmente documentada (Jornal Folha do Progresso teve acesso aos documentos), de posse dos documentos resolveu continuar investindo na área, e contratou empreiteiros, que estão instalados em um barraco de lona para fazer diversos serviços de benfeitorias na propriedade, não são grileiros, afirmou.

Após receber os documentos do INCRA, a dona do imóvel, está investindo, a denúncia feita pela Neli Vieira da Silva, na delegacia de polícia de Novo Progresso, é totalmente equivocada, a família de Neli esta ajudando a proprietária, e sabe do problema mentais que a denunciante tem, não vamos recorrer à justiça por causa desta denuncia, somos amigos dela e vamos ajudá-la no que for preciso para seu tratamento, argumentou.

A dona do imóvel pede para que as pessoas não se atentem a este caso como invasão, são trabalhadores na propriedade contratados, para melhorias na área, disse.

A dona apresentou todos os documentos, ou seja, constatado que não existe em hipótese nenhuma invasão, pede cautela para população, tento em vista o momento político que vivemos, muitos não concordam com invasão e teme que o pior aconteça, é necessário manter a integridade de quem está trabalhando, concluiu.

Atualizada as 10:36:50 de 14/03/2023

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/17:13:17

