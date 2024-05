Grupo pesca piraíba de mais de dois metros no Rio Araguaia

Grupo pesca piraíba de mais de 2 metros no Rio Araguaia (Foto: Acervo Pessoal – Divulgação)

A piraíba foi rapidamente devolvida ao rio após as fotos, respeitando as práticas de pesca sustentável

Um grupo de pesca realizou uma captura considerada rara na região do Rio Araguaia, em Goiás, ao fisgar uma piraíba de 2,05 metros. A façanha ocorreu no lago do Cocal, em São José dos Bandeirantes, na última sexta-feira (24).

O guia de pesca Lucas Muniz, que trabalha há três anos na área, relatou a experiência. Segundo ele, apesar de já ter capturado várias piraíbas anteriormente, esta foi a primeira vez que encontrou um exemplar deste tamanho. “É meio raro um peixe desse, ela briga muito, toma muita linha”, comentou. A captura foi um desafio, exigindo uma abordagem cuidadosa e coordenada para evitar a fuga do peixe.

De acordo com Muniz, a luta durou cerca de 40 minutos, durante os quais o grupo teve que soltar o barco e seguir o peixe. “Ela que dita para onde ela quer ir, a gente foi devagar até ela cansar para poder ir para a praia com ela para poder tirar a foto e fazer a liberação dela”, explicou. A captura atraiu a atenção de várias pessoas que se aproximaram para tirar fotos.

O cliente de Muniz, vindo de São Paulo, estava em sua primeira experiência de pesca no Araguaia e desconhecia a existência da piraíba. “Nós fomos abençoados por Deus com ela”, declarou Muniz.

Os vídeos que documentam a captura mostram a intensa batalha com o peixe, e o momento de triunfo quando o grupo conseguiu trazê-lo para a margem.

A piraíba foi rapidamente devolvida ao rio após as fotos, respeitando as práticas de pesca sustentável. “Peixe bom, é peixe vivo”, celebrou.

Fonte: Mais Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/17:36:36

