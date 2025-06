Grupo que extorquia virtualmente vítima paraense com vídeos íntimos é preso no Paraná

PCPA desarticula associação criminosa envolvida em extorsão sexual virtual — Foto: PCPA

Operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará. O caso segue sob investigação.

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na quinta-feira (26), a Operação Prisma para combater crimes de extorsão sexual praticados por meios virtuais. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão nos estados do Pará e do Paraná.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil do Pará, resultaram na expedição dos mandados pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Durante o cumprimento dos mandados, três homens e uma mulher foram presos na cidade de Curitiba, no Paraná. Segundo a polícia, o grupo é acusado de obter vídeos íntimos de uma vítima paraense e exigir transferências bancárias para não divulgar o conteúdo.

Os suspeitos usavam perfis falsos em redes sociais para enviar as ameaças e chegaram a pedir mais de R$ 40 mil da vítima.

A operação visa desarticular organizações criminosas que atuam pela internet e reforçar o combate à extorsão virtual, especialmente os casos envolvendo exploração sexual.

De acordo com a corporação, a ação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), com apoio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e do Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Paraná.

A Polícia Civil segue investigando se há outras vítimas envolvidas e se o grupo mantém ligação com outras células criminosas voltadas para crimes cibernéticos.

