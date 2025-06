Grupo suspeito de sequestrar e roubar empresário na Grande Belém é preso durante operação em quatro cidades e no DF

Operação Forquilha — Foto: PCPA.

Segundo a Polícia Civil, os presos fazem parte de uma organização criminosa armada que estaria envolvida em crimes de alto impacto, como roubos e sequestros.

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Forquilha para cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em crimes de extorsão mediante sequestro e roubo majorado.

Segundo a investigação, os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa armada responsável pelo sequestro de um empresário identificado pelas iniciais A.A.V.D.M., ocorrido no dia 9 de janeiro de 2024, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Ao todo, seis pessoas foram presas em diferentes cidades do país. Eles foram identificados como Fernando Silva do Nascimento, preso em Belém, Eduardo Pereira Andrade capturado em Benevides; Bruna Mendes Maciel e Emanuele Pereira Vieira foram presas em Ananindeua; Rafael Silva de Jesus foi preso em São Sebastião, no Distrito Federal; e Willian Leno Damasceno da Luz foi detido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com Willian também foi encontrada uma quantidade significativa de drogas.

Um homem pontado como o líder da organização criminosa, identificado como João Felipe da Silva Rodrigues Oliveira, conhecido como “Spaike”, já estava preso no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. O mandado de prisão preventiva contra ele foi formalizado dentro da unidade prisional.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos celulares e outros objetos de interesse da investigação. A polícia informou que os presos fazem parte de uma organização criminosa armada que atua em diferentes estados e estaria envolvida em crimes de alto impacto, como roubos e sequestros.

A operação contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFRVA), Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), Delegacia Fluvial (DPFLU), além da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

Entenda o caso

No dia 9 de janeiro de 2024, por volta das 19h, cerca de três criminosos sequestraram o empresário A.A.V.D.M. no momento em que ele chegava em casa, no bairro do Icuí, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Os suspeitos utilizaram um veículo Toyota Etios vermelho e exigiram o pagamento de R$ 200 mil como resgate para a liberação da vítima.

Após o crime, a Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA) iniciou uma investigação para identificar e localizar os responsáveis. O trabalho investigativo resultou, inicialmente, na libertação da vítima, que foi encontrada em um cativeiro no município de Benevides, também na RMB, mais de 12 horas após o sequestro, com a integridade física preservada.

