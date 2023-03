Guarantã: Mãe de 16 anos é detida após levar bebê de 1 ano com sinais de enforcamento e hematomas nos olhos no hospital.

(Foto:Reprodução) – Uma adolescente de 16 anos foi encaminhada a delegacia municipal de Guarantã do Norte pela polícia militar e o concelho tutelar após levar seu bebê de apenas um ano no hospital municipal com sinais de enforcamento e sinais de hematomas nos olhos.

A equipe médica do hospital relatou aos policiais que a menor infratora deu entrada com a criança e posteriormente se evadiu do local. Porém com a ficha técnica preenchida, foi possível localizar a residência da adolescente.

Já na residência e em conversa com a mãe da criança, ela relatou que saiu do hospital porque estava com fome e foi para casa comer. Perguntado a ela sobre os hematomas na criança, ela falou que se tratava de uma alergia causada por um colírio e creme de cabelo.

Após os relatos da infratora, ela e o bebê foram encaminhados novamente ao hospital municipal para que a criança fosse avaliada pelos médicos.

Após avaliação, o médico plantonista diagnosticou que o bebê estava com hematomas nas regiões dos olhos e na região do pescoço sugestivo a agressões.

Diante do fato infracional, a menor foi encaminhada juntamente com o conselho tutelar para a delegacia municipal de

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Guarantã do Norte. Colider News | SOLO MultiMidia em 31/03/2023/16:00:17

