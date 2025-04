Guarda Civil Municipal de folga atira em adolescente durante tentativa de assalto em SP

Imagem de câmeras de segurança mostra o momento em que o GCM atira no suspeito (//Reprodução)

Caso aconteceu em Taboão da Serra, na Grande São Paulo; suspeito foi ferido e encaminhado a hospital.

Um guarda civil municipal (GCM) que estava de folga atirou em um adolescente de 17 anos que roubava uma motorista em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O episódio aconteceu na tarde da última terça-feira, 1º, na estrada Benedito Cesário de Oliveira. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o agente desce do carro com a arma empunhada em direção ao suspeito, que estava em uma moto do lado oposto da avenida efetuando o assalto. O guarda civil atira e, então, o adolescente tenta fugir e cai da moto, aparentemente ferido.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o guarda civil acionou o serviço de emergência e o adolescente foi levado para o Hospital Geral de Pirajussara, onde permaneceu internado sob escolta policial. Foram apreendidos com o suspeito a arma de fogo que ele estava portando e a aliança da vítima. A mulher não se feriu.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como roubo e legítima defesa, diz a SSP.

Roubos e furtos

Os registros de roubos e furtos tiveram queda no estado de São Paulo no mês de fevereiro, aponta balanço divulgado nesta semana pela SSP. Segundo os dados, os roubos caíram de 16.010 para 13.889 entre janeiro e fevereiro, enquanto os furtos passaram de 45.027 para 44.982 em todo o estado.

Fonte: VEJA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/13:47:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...