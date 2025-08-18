Guarda Municipal flagra homem furtando fiação elétrica em Marabá

(Foto: Reprodução) – O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na Rua Samuel Monção, no bairro Santa Rosa

Na manhã desta segunda-feira (18), a Guarda Municipal de Marabá prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar cabos elétricos de um poste localizado na Travessa Augusto Dias, esquina com a Rua Samuel Monção, no bairro Santa Rosa, Núcleo Velha Marabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como Neucle Pereira da Silva, foi flagrado em cima de um poste de energia elétrica. Ao notar a aproximação de uma viatura da Guarda Municipal, ele desceu rapidamente. Durante a abordagem, os agentes apreenderam em sua posse cerca de cinco metros de fios de alta tensão e um alicate de corte.

Diante da situação, os agentes utilizaram algemas para garantir a segurança do suspeito e da própria equipe. Em seguida, Neucle Silva foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A ação da Guarda Municipal integra as medidas de combate a crimes que comprometem a infraestrutura da cidade e colocam em risco a segurança pública.

