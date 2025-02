Guarda Municipal resgata idosa em situação de abandono no Pará

(Foto: Ilustração) – Uma denúncia anônima feita para o Centro Integrado de Operações (Ciop) levou o caso ao conhecimento do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM)

Uma idosa de 84 anos que vivia em situação de abandono no bairro de Canudos foi resgatada pela Guarda Municipal de Belém na tarde desta quinta-feira (20/2). Uma denúncia anônima feita para o Centro Integrado de Operações (Ciop) levou o caso ao conhecimento do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM).

Ao chegarem à residência, localizada na Travessa Guerra Passos, os agentes da GMB encontraram a casa em condições insalubres, sem janelas e ventilação, com roupas e louças sujas espalhadas pelo local. A idosa, acamada, relatou que não consegue andar e que sofre maus-tratos psicológicos do próprio filho, de 56 anos.

Os guardas municipais localizaram o filho da idosa e o encaminharam à Delegacia do Idoso, onde foram adotadas as providências cabíveis. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros cuidados à vítima. A Guarda Municipal reforça a importância de denúncias para combater casos de negligência e maus-tratos contra idosos, garantindo assistência e segurança aos mais vulneráveis. (As informações são de O Liberal)

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/16:05:34

