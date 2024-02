Guardanapo com primeiro contrato de Messi com o Barça vai a leilão por R$ 1,8 milhões

Primeiro contrato de Messi com o Barcelona foi assinado em um guardanapo. Agora, o papel será leiloado em março, com um valor inicial de R$ 1, 8 milhões.

O primeiro contrato de Lionel Messi, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, com o Barcelona foi assinado em um guardanapo. Agora, o papel será leilado pela casa de leilões Bonhams, com um valor inicial de 380 mil doláres, mais de R$ 1,8 milhões

O acordo selado com o Barcelona lá em 2000 foi feito no guardanapo por Carles Rexach, diretor do clube na época, quando o jogador tinha apenas 13 anos. Naquele ano, Messi já era visto com um talento geracional.

“Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000, na presença dos Srs. Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do FC Barcelona, concordam sob sua responsabilidade e contra algumas opiniões divergentes contratar o jogador Lionel Messi, desde que cumpramos os valores acordados”, dizia o contrato feito por Rexach em um guardanapo.

Além da assinatura do diretor, Horacio Gaggioli, agente de Messi, e Josep Minguella, conselhero do Barça na época, assinaram o guardanapo, selando assim o contrato. Rexach e Minguella organizaram o primeiro teste do argentino no clube. Na La Masia, categoria de base do Barcelona, Messi mostrou que era talentoso e chegou até o time principal do Barça, onde conquistou inúmeros títulos e Bolas de Ouro. Ao todo, foram 778 jogos pelo Barcelona e 35 títulos. Messi jogou a maior parte da carreira no clube espanhol, saiu em 2021 e foi para o PSG, de lá de mudou para os EUA e joga no Inter Miami. “Sim, é um guardanapo de papel, mas é o famoso guardanapo que esteve no início da carreira de Lionel Messi. Mudou a vida de Messi, o futuro do FC Barcelona, e foi fundamental para proporcionar alguns dos momentos mais gloriosos do futebol a milhares de milhões de adeptos em todo o mundo”, justificou Ian Ehling, chefe de livros e manuscritos finos da Bonhams New York, por meio de um comunicado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/02/2024/09:49:21

