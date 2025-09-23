Guardas municipais embriagados e armados são presos em bar de Marabá (PA)

A 21ª Seccional Urbana de Marabá | Foto: Portal Debate

Polícia Militar flagra agentes fardados em situação de descontrole; ocorrência foi registrada na 21ª Seccional.

Dois guardas municipais de Marabá foram presos pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (19), após serem flagrados embriagados e armados dentro de um bar localizado na Folha 7, Núcleo Nova Marabá. O caso ocorreu pouco antes da meia-noite, quando a PM foi acionada para atender a uma denúncia de disparo de arma de fogo no local.

Segundo informações da corporação, ao chegarem ao estabelecimento, os militares encontraram uma viatura da Guarda Municipal estacionada e, no interior do bar, dois agentes uniformizados, com armas em punho e visivelmente desorientados. Diante da gravidade da situação, o comandante da guarnição pediu reforço, e mais quatro viaturas foram deslocadas para apoiar a ocorrência.

Durante a abordagem, um dos guardas, identificado como Noronha, teve sua arma recolhida. O outro, Alencar, foi localizado deitado em uma cama dentro do bar, também portando armamento. Ambos apresentavam sinais claros de embriaguez. Em revista no ambiente, os policiais encontraram ainda uma munição calibre .40 deflagrada.

Os dois agentes foram encaminhados à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, junto com todo o material apreendido: duas pistolas PT-100 calibre .40 (com 11 e 13 munições, respectivamente), uma carabina calibre 12 com seis cartuchos, uma arma de choque Spark, spray de pimenta e dois coletes balísticos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/07:04:10

