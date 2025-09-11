Guia da COP 30: veja os eventos oficiais em Belém ligados à conferência climática
Em novembro, a capital paraense será palco de encontros diplomáticos e ambientais que antecedem e integram a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. Confira a lista.
Em dois meses, Belém se tornará palco de um novembro histórico. A capital do Pará será o centro das atenções globais ao sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, entre os dias 10 e 21 de novembro.
Mas antes mesmo da abertura oficial, a cidade já começa a receber uma série de encontros diplomáticos e técnicos que fazem parte da programação oficial da conferência.
A seguir, veja o guia com os principais eventos em Belém durante o mês da COP:
Pré-sessões diplomáticas
Encontros antecedem a COP 30 e são fundamentais para que os países alinhem posições e construam consensos antes das negociações formais.
4 e 5 de novembro: Pré-sessões dos Países Menos Desenvolvidos (LDCs)
Representantes de nações com maiores vulnerabilidades climáticas se reúnem para definir estratégias conjuntas.
6 e 7 de novembro: Pré-sessões dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS)
Países insulares discutem os impactos da crise climática e formas de garantir financiamento e adaptação.
8 e 9 de novembro: Grupo dos 77 e China (G77 + China) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM)
Bloco que reúne países em desenvolvimento articula propostas comuns para a conferência.
Cúpula dos Líderes
6 e 7 de novembro:
Chefes de Estado e de governo reforçam compromissos climáticos e dão o tom das negociações
A Cúpula dos Líderes é considerada um dos momentos mais estratégicos da COP, pois influencia diretamente os rumos das decisões que serão tomadas nos dias seguintes.
Sessões oficiais da COP 30
10 a 21 de novembro:
COP 30 é realizada oficialmente neste período, com debates técnicos, políticos e científicos sobre o futuro da ação climática global.
Durante a conferência, Belém também será sede de dois órgãos fundamentais da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC):
SBSTA 63 – Órgão Subsidiário de Aconselhamento Científico e Tecnológico
Responsável por fornecer embasamento técnico para as decisões da COP.
SBI 63 – Órgão Subsidiário de Implementação
Avalia o progresso na aplicação dos acordos climáticos, como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris.
Outros encontros oficiais
Além da COP 30, Belém também será palco de:
CMP 20 – 20ª reunião das Partes do Protocolo de Quioto
CMA 7 – 7ª reunião das Partes do Acordo de Paris
Esses dois fóruns complementam as discussões da COP e aprofundam temas específicos de cada tratado climático.
