Guia de natureza registra encontro impressionante com onça-pintada no Pantanal de MS

Uma onça-pintada conhecida como Aurora foi registrada em um momento raro durante um passeio de ecoturismo na Fazenda Caiman, em Miranda, no estado de Mato Grosso do Sul. O avistamento ocorreu no Pantanal Sul-Mato-Grossense e foi documentado pela guia de natureza Giovanna Leite, que acompanhava um grupo de turistas.

Nas imagens capturadas, a onça se aproxima do veículo onde estavam os visitantes, cruza próximo ao grupo e adentra a mata, subindo em uma árvore de tarumã. De lá, o animal observou as pessoas por um tempo antes de seguir seu caminho. Segundo Giovanna, a proximidade foi tão grande que não foi necessário usar zoom para fotografá-la.

Aurora é uma onça-pintada filha de Isa, um dos primeiros felinos reintroduzidos com sucesso na natureza pelo projeto Onçafari. A guia, experiente no registro de animais silvestres, descreveu o momento como um dos avistamentos mais impressionantes que já presenciou.

“Ela veio em nossa direção, passou muito perto, entrou na mata, vocalizou (esturrou) e depois subiu na árvore, onde ficou deitada por bastante tempo observando a gente”, relatou Giovanna. A onça vive na região desde 2018 e é considerada um símbolo dos esforços de conservação da espécie.

A Onçafari, ONG responsável pelo projeto de reintrodução de Aurora e outras onças, atua na preservação da biodiversidade em biomas como Pantanal, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, aliando conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais.

Fonte: G1

