Gustavo Mioto e Ana Castela são vistos juntos após rumores de reconciliação

Mioto também lançou música que seria homenagem a Ana | (Reprodução)

Ex-casal foi flagrado em restaurante nesta quinta-feira (19), após rumores de reconciliação tomarem as redes

Os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela foram flagrados juntos em um restaurante nesta quinta-feira (19), aumentando ainda mais os rumores de que o casal estaria vivendo uma reconciliação. O registro aconteceu pouco depois de o colunista Leo Dias afirmar, durante o programa Fofocalizando, do SBT, que os dois teriam reatado o namoro, encerrado há cerca de seis meses.

Recentemente, os artistas voltaram a interagir nas redes sociais, especialmente após o lançamento da música “Princesa”, divulgada no último dia 5 de junho. A canção foi composta por Gustavo especialmente para Ana, o que reacendeu as esperanças dos fãs de uma volta do casal.

O clima de reaproximação também ficou evidente quando ambos responderam a uma publicação no X (antigo Twitter), em que um seguidor sugeria que eles voltassem aos palcos juntos para cantar a nova parceria.

Durante o Fofocalizando, Leo Dias revelou que fontes próximas ao casal, do meio sertanejo, garantiram que Gustavo e Ana teriam retomado o relacionamento, mas estariam mantendo a reconciliação em sigilo.

Fonte: Rafael Miyake – Portal Leo Dias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/16:47:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...