Gusttavo Lima anuncia desistência de candidatura à presidência em 2026

Foto Reproduçao|Entretanto, o cantor afirma que nada impede que no futuro ele seja candidato a um cargo político

Depois de chocar o Brasil com a sua possível entrada na política, o cantor Gusttavo Lima decidiu voltar atrás e anunciar sua desistência da candidatura ao cargo de Presidente da República em 2026.

O artista afirma que seu foco agora está na carreira internacional.

Entretanto, o ‘Embaixador’, como é conhecido, não descarta a possibilidade de no futuro, se candidatar à presidência do Brasil.

“Tenho 35 anos. Nada impede que na outra eleição eu seja candidato”, disse Gusttavo Lima em entrevista ao Metrópoles.

O cantor declarou que muitas coisas pesaram na sua decisão de desistir da candidatura, entre elas, a recepção negativa da família e a polarização política brasileira.

“Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito.

As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas.

Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas.

Não tenho estômago. Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas”, comentou.

Apesar de não seguir na política neste momento, o artista afirma que vai ajudar o povo de outras maneiras, por meio da solidariedade.

“Essa é uma missão divina. Acredito 100% nisso. Mas vou transformá-la e a melhor forma possível que encontrei para ajudar o meu povo é criar o Instituto Gusttavo Lima, que vai dar assistência para 2 mil idosos ainda neste ano”, acrescentou.

