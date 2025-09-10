Haaland brilha com cinco gols e noruega atropela a moldávia por 11 a 1 nas eliminatórias
(Foto: Reprodução) – Seleção da Noruega brilha com com show de Haaland marcando três gols dos 5 contra a Moldávia nas Eliminatórias
O massacre começou cedo: logo aos 6 minutos, Myhre abriu o placar. Pouco depois, Haaland mostrou seu faro artilheiro e anotou um hat-trick relâmpago aos 11, 36 e 43 minutos
A Noruega não tomou conhecimento da Moldávia e aplicou uma goleada histórica por 11 a 1, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.
O grande destaque foi Erling Haaland, autor de cinco gols.
Aasgaard também brilhou ao marcar quatro vezes, enquanto Myhre e Odegaard completaram a festa.
O único gol moldavo saiu em um lance infeliz de Ostigard, contra.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, Odegaard fez o quinto da Noruega.
Na volta do intervalo, Haaland marcou novamente, chegando ao quarto gol na partida.
A entrada de Aasgaard deu ainda mais fôlego ao ataque norueguês: em apenas 15 minutos em campo, ele balançou as redes quatro vezes, ampliando a vantagem.
Haaland, de pênalti, marcou o décimo gol, antes de Ostigard, contra, dar o único alívio à Moldávia.
O placar foi fechado pelo próprio Aasgaard, no 11º tento.
Com o resultado, a Noruega mantém campanha perfeita: cinco vitórias em cinco jogos, somando 15 pontos e a liderança isolada do Grupo I.
A Itália aparece em segundo, com nove pontos, mesma pontuação de Israel, que ocupa a terceira colocação.
O próximo compromisso dos noruegueses será no dia 11 de outubro, às 13h, contra Israel.
Já a Moldávia fará um amistoso contra a Romênia, no dia 9 de outubro, às 15h.
