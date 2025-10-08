Hamas diz que há ‘otimismo’ entre as duas partes para cessar-fogo em Gaza

Sol se põe em Gaza em meio à destruição do território após ataques de Israel. — Foto: Jack GUEZ / AFP

Mais cedo, Taher afirmou que negociadores de seu grupo e Israel trocaram listas de prisioneiros e reféns que seriam libertados caso um acordo fosse alcançado durante as negociações de cessar-fogo.

Logo após o anúncio da troca da lista de reféns com Israel, o Hamas afirmou que as negociações no Egito com os israelenses caminha bem e com otimismo para um acordo de cessar-fogo que interrompa a guerra em Gaza.

A fala foi do alto funcionário do grupo, Taher al-Nounou, segundo a AFP.

‘Os mediadores estão fazendo grandes esforços para remover quaisquer obstáculos à implementação do cessar-fogo, e um espírito de otimismo prevalece entre todas as partes’, disse.

Mais cedo, Taher afirmou que negociadores de seu grupo e Israel trocaram listas de prisioneiros e reféns que seriam libertados caso um acordo fosse alcançado durante as negociações de cessar-fogo em Gaza , no Egito.

Segundo a Reuters, al-Nounou também disse que o Hamas expressou otimismo sobre chegar a um acordo, afirmando que o grupo demonstrou a positividade necessária.

As negociações entre as duas partes começaram indiretamente na segunda-feira (6), após o Hamas aceitar a proposta colocada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o conflito no Oriente Médio.

As negociações serão mediadas pelo Egito e terão a participação do enviado especial americano ao Oriente Médio, Steve Witkoff. O genro de Donald Trump, Jared Kushner, que atua como conselheiro informal sênior, também vai participar das conversas.

O Hamas informou que sua delegação é liderada por Khalil al-Hayya, chefe da equipe de negociação do grupo, que foi alvo de uma tentativa de assassinato por Israel no Catar no mês passado. A delegação israelense tem como principal nome o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, que está a frente dos debates sobre a libertação dos reféns desde o início do ano.

O grupo que controla o enclave palestino disse que suas negociações se concentrarão no primeiro estágio de um cessar-fogo, incluindo a retirada parcial das forças israelenses, bem como a libertação dos reféns mantidos em Gaza, em troca de prisioneiros palestinos mantidos em detenção israelense.

O primeiro passo a ser negociado serão os detalhes técnicos para a libertação dos 48 reféns – 20 vivos e 28 mortos. A proposta americana já foi aceita por Israel, e o Hamas anunciou que concorda em libertar todos os reféns de uma vez, mas fez exigências sobre os demais termos.

A guerra entre Israel e o Hamas já deixou mais de 67 mil mortos do lado palestino e mais de 900 soldados israelenses mortos, além das 1,2 mil vítimas do dia do ataque terrorista.

Fonte: Jornal da CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/09:05:43

