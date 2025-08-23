Hana Ghassan lidera corrida pelo governo do Pará em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Pesquisa realizada pela Destak Publicidade e Marketing confirma a vice-governadora como favorita também no município de Parauapebas.

A vice-governadora Hana Ghassan aparece em primeiro lugar nas intenções de voto para o governo do Pará em Parauapebas, de acordo com pesquisa realizada pela Destak Publicidade e Marketing. O levantamento ouviu 800 eleitores, com margem de erro de 4,4% e nível de confiança de 95%. Os números reforçam a consolidação do nome de Hana na corrida estadual.

No quadro espontâneo, quando os entrevistados respondem sem a apresentação de nomes, a maioria se mostrou indecisa: 89,2% não souberam ou preferiram não responder. Entre os que declararam voto, Hana Ghassan aparece em primeiro lugar com 5,8%, seguida pelo prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, com 3,5%, e pelo deputado federal Éder Mauro, com 0,6%. Brancos e nulos somaram 0,6%, e nenhum candidato foi citado por 0,3% dos eleitores.

Quando os nomes dos pré-candidatos foram apresentados, o cenário muda de forma significativa. Hana Ghassan lidera com 31% das intenções de voto, contra 18% de Dr. Daniel, 14% de Éder Mauro e 6% de Beto Faro. A deputada Araceli Lemos não pontuou. Brancos e nulos somaram 7%, enquanto 24% dos eleitores não responderam.

Em uma simulação com apenas alguns nomes, Hana amplia a vantagem e chega a 32,3%, contra 24,6% de Dr. Daniel e 0,3% de Araceli Lemos. Nesse recorte, 8,2% disseram que votariam em branco ou nulo, e 34,6% ainda não definiram o voto.

No quesito sobre quem os eleitores acreditam que será o próximo governador do Pará, independentemente da própria escolha, Hana Ghassan foi a mais citada com 32%, seguida por Dr. Daniel (25%). Outros 6% acreditam que nenhum candidato vencerá ou optaram por branco/nulo, enquanto 37% não souberam responder.

A pesquisa ainda mediu o grau de consolidação do voto no município: 49% afirmaram já ter decisão definitiva, 5% disseram que dificilmente mudarão, 37% revelaram que ainda podem alterar a escolha e 9% continuam indecisos.

Liderança em diferentes municípios

O desempenho em Parauapebas confirma a força da vice-governadora no interior do estado. Antes, Hana já havia aparecido em primeiro lugar em Canaã dos Carajás, em pesquisa também da Destak Publicidade e Marketing. Além disso, em julho, um levantamento da AtlasIntel mostrou Hana Ghassan na liderança estadual, com 33,4% das intenções de voto, contra 26,5% de Dr. Daniel Santos (PSB) e 17% de Éder Mauro (PL).

