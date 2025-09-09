Hana Ghassan lidera todos os cenários de disputa ao governo do Pará

Foto: Reprodução | A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), lidera todos os cenários testados para a disputa ao governo do estado em 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira (8).



No cenário 1, ela aparece com 35,2% das intenções de voto, seguida por Dr. Daniel Santos (PSB), com 27%; Paulo Rocha (PT), com 14,2%; e Éder Mauro (PL), com 11,9%. Outros nomes somam 6,8%, votos brancos ou nulos 1,9%, e 2,9% não souberam responder.

No cenário 2, Hana Ghassan sobe para 42,3%, enquanto Dr. Daniel Santos tem 28,7%; Éder Mauro 10,6%; e Marinor Brito (PSOL) 9,4%. Outros chegam a 5,8%, brancos/nulos 2,1% e 1,1% não sabem.

No cenário 3, Hana Ghassan registra 35,6%, Dr. Daniel Santos 33%, Paulo Rocha 16,3% e Éder Mauro 4,6%. Outros têm 5,8%, brancos/nulos 2,2% e 2,4% não sabem.

No cenário 4, a pré-candidata do MDB alcança 53,6% das intenções de voto, contra 36,1% de Dr. Daniel Santos. Outros somam 8,2%, brancos/nulos 1,3% e 0,9% não souberam responder.

O levantamento da AtlasIntel foi realizado entre os dias 22 e 28 de agosto, com 2.106 entrevistados em todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para governador do Pará?

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso

