Hana lidera disputa pelo governo do Pará em 2026, diz pesquisa

Com apoio de Helder Barbalho, Hana Ghassan lidera pesquisa para governador do Pará | Divulgação

Com apoio de Helder, vice-governadora aparece à frente em cenários testados pela AtlasIntel.

Faltando pouco mais de um ano para o início oficial da campanha para as Eleições 2026, os primeiros cenários eleitorais começam a tomar forma no Pará. sobretudo para o cargo de governador do Estado.

Segundo pesquisa divulgada, na última quinta-feira (17), pelo instituto AtlasIntel, a vice-governadora Hana Ghassan (MDB) aparece como favorita na disputa pelo governo do estado, impulsionada pelo apoio direto do atual governador, Helder Barbalho.

No cenário principal testado, Hana lidera com 33,4% das intenções de voto, seguida pelo prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), com 26,5%, e pelo deputado federal Éder Mauro (PL), que registra 17%.

Considerando um possível segundo cenário avaliado, a vice-governadora mantém a dianteira com 31%, enquanto Paulo Rocha (PT) surge com 12,4% e Rogério Barra (PL) marca 6,3%.

Governo bem avaliado

Além da corrida eleitoral, a pesquisa também mediu a popularidade do governador Helder Barbalho, que alcança 70,3% de aprovação entre os eleitores paraenses.

Do total de entrevistados, 58,4% classificam a gestão como ótima ou boa, 28% consideram regular e apenas 13,6% avaliam como ruim ou péssima. O resultado reforça o peso político de Helder na definição do próximo pleito estadual.

Lula na frente no cenário nacional

A pesquisa também avaliou o panorama da eleição presidencial de 2026 no Pará. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em primeiro lugar, com 45,6% das intenções de voto. Em segundo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), registra 25,5%.

Outros nomes como Ciro Gomes (PDT) (6,4%), Romeu Zema (Novo) (3,6%), Eduardo Leite (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) (ambos com 2,8%) e Ratinho Júnior (PSD) (2,3%) completam a lista dos presidenciáveis testados.

Sobre a pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 14 de julho de 2025, com 2.214 entrevistas aplicadas em todas as regiões do estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada de acordo com as normas da Justiça Eleitoral.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/09:30:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...