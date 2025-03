Heineken abre mais de 200 vagas com salário de até R$ 4.000 e benefícios

Heineken abre mais de 200 vagas com salário de até R$ 4.000. Veja as oportunidades! | Divulgação/Heineken

Além do trabalho remoto, a Heineken tem vagas em diversas cidades brasileiras, além de oportunidades de estágio.

Já imaginou trabalhar uma das maiores empresas de produção de bebidas do mundo? Esse é o desejo de muitos brasileiros e a oportunidade pode estar bem próxima.

A cervejaria holandesa Heineken anunciou processo seletivo com centenas de oportunidades no Brasil. Entre as vagas, estão cargos para atuação em home office, além de estágios e empregos em estados.

Para iniciar a candidatura, é necessário criar um cadastro e enviar um currículo atualizado e compatível com o cargo desejado.

Confira as principais vagas:

Promotor Trade Execução;

Promotor Vendas;

Pessoa Coordenador(a) Envasamento (Vaga Afirmativa Exclusiva Para Mulheres);

Pessoa Técnica Mecânico;

Motorista Entrega;

Analista Logística SR (Vaga Afirmativa Para Pessoas Negras);

Jovem Aprendiz – Manutenção/Administrativo;

Gerente Regional On Premise Premium;

Pessoa Técnica Automação;

Pessoa Técnica Segurança Trabalho JR;

Vale lembrar que algumas oportunidades são exclusivas para pessoas PCD, além de vagas afirmativas para a população preta e parda. A política da empresa busca valorizar a diversidade entre os colaboradores, além de ofertar um ambiente saudável, competitivo e com chances de crescimento. As vagas podem ser vistas com mais detalhes no portal de carreiras da empresa.

Benefícios

Quem escolher a empresa, além do salário terá um pacote com inúmeros benefícios. Entre eles, destacam-se assistência médica, assistência odontológica, cartão farmácia, seguro de vida e previdência privada. Também são oferecidos Vale-Refeição, Vale-Alimentação, apoio psicológico e orientação jurídica ou financeira.

