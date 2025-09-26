Heineken abre mais de 30 vagas remotas com salários de até R$ 22 mil

Foto: Reprodução | O movimento reflete o esforço da companhia em fortalecer sua presença em um setor cada vez mais estratégico para o desenvolvimento de produtos e a tomada de decisões baseadas em inteligência de dados.

O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, anunciou a abertura de mais de 30 oportunidades de trabalho em modelo remoto, reforçando sua estratégia de expansão em dados, análises e inovação. As posições variam entre níveis de analista e gerência, com salários que podem alcançar R$ 22 mil.

Entre os cargos disponíveis estão Product Owner, Data Scientist (Pleno e Sênior), Engenheiro de Dados (Pleno e Sênior), Product Coordinator, Product Specialist e Data Product Manager.

Além disso, a empresa destina parte das oportunidades a vagas afirmativas, como as de Product Owner e Data Scientist Pleno para Pessoas com Deficiência (PCD), evidenciando o compromisso com a diversidade e a inclusão.

Essa abertura também se insere em uma tendência do mercado de tecnologia, no qual grandes companhias de setores tradicionais ampliam seus investimentos em equipes especializadas.

Benefícios e Inscrições

O pacote de benefícios inclui participação nos lucros, vale-refeição e alimentação, auxílio-home office, Wellhub, assistência médica, odontológica e psicológica, além de licença-maternidade e paternidade estendidas. Os contratados terão ainda acesso à Universidade Heineken, seguro de vida e descontos em produtos da marca. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Recruit CRM, onde estão disponíveis todas as informações sobre as vagas.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/09:12:50

