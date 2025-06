Helder Barbalho: “Brasil terá orgulho do que o Pará mostrará ao mundo na COP30”

Helder detalhou os preparativos para a COP30, incluindo a qualificação da mão de obra local e o envolvimento de cerca de 5 mil trabalhadores nas obras ligadas ao evento. Foto: Marco Santos/Ag. Pará

O evento, marcado para 2025 em Belém, será impulsionado por uma agenda inédita de desenvolvimento sustentável na Amazônia.

O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou nesta sexta-feira (6) que o Brasil terá orgulho do que o Estado apresentará durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP30). O evento, marcado para 2025 em Belém, será impulsionado por uma agenda inédita de desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Durante participação no Global Agribusiness Festival (GAFFFF) — um dos maiores eventos de agronegócio do país — e ao lado da ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, Helder apresentou os investimentos bilionários do Estado em políticas ambientais, como também os resultados concretos já alcançados.

“O Brasil vai ter muito orgulho do que nós estamos preparando para apresentar ao mundo. Uma cidade da Amazônia que bem recebe e que será palco da construção de um legado ambiental e social”, afirmou o governador.

Preparativos para a COP30 e legado ambiental

Helder detalhou os preparativos para a COP30, incluindo a qualificação da mão de obra local e o envolvimento de cerca de 5 mil trabalhadores nas obras ligadas ao evento. O governador também destacou a aprovação da primeira Lei de Responsabilidade Ambiental do Brasil, que destina parte da arrecadação da mineração e do uso de recursos hídricos ao financiamento de políticas sustentáveis.

“Vamos sair de R$ 100 milhões este ano para R$ 1 bilhão em financiamento para políticas com pecuária e agricultura sustentáveis. Não é apenas crescimento, é transformação.”

O governador ainda destacou a implantação do sistema jurisdicional de REDD+ com apoio da Noruega e os avanços na rastreabilidade de produtos para o mercado externo, com foco na bioeconomia e na agregação de valor à floresta em pé.

Reconhecimento internacional e apoio da Noruega

Gro Brundtland, responsável por introduzir o conceito moderno de desenvolvimento sustentável na ONU em 1987, elogiou os esforços do Pará:

“Ouvindo suas palavras, acho que a preparação está em excelentes mãos. É importante que o mundo se una para garantir nosso futuro comum”, afirmou Brundtland.

O presidente da Datagro, Plínio Nastari, idealizador do evento, também enfatizou que o Brasil tem as condições necessárias para liderar uma nova era de desenvolvimento sustentável global. Segundo ele, o país precisa combinar seus recursos naturais com políticas públicas sólidas e urgência climática.

