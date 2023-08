Helder Barbalho é apontado como vice de Lula em 2026

Nome de Helder Barbalho ganhou força nacionalmente como possível candidato a vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais de 2026. (Foto:Divulgação).

De acordo com o colunista Roseann Kennedy, do jornal Estadão, de São Paulo, o governador do Pará tem se destacado nacionalmente pela defesa da Amazônia em eventos nacionais e internacionais sobre as mudanças climáticas.

O Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), tem se destacado no Brasil pela liderança no que diz respeito à defesa da Amazônia.

Com isso, o nome de Helder Barbalho ganhou força nacionalmente a ponto de já figurar como possível candidato a vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais de 2026. A informação foi divulgada na coluna da jornalista Roseann Kennedy, no jornal Estadão, de São Paulo.

De acordo com a coluna, dois fatores teriam sido importantes para “escolha” do governador como possível nome para o vice de Lula: “a escolha de Belém como sede da COP-30 e os indícios de que o atual vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), pretende disputar o governo de São Paulo”, apontou.

A colunista destaca que o anúncio da COP 30, que ocorre em junho, durante visita do presidente ao Pará, foi importante para a “projeção ” política de Helder Barbalho, além de ser vista como um evento de extrema importância para o crescimento do Brasil e proteção da Amazônia.

Vale lembrar que Helder Barbalho tem representado a Amazônia em eventos internacionais, fazendo com que o Pará se torne um protagonista nas questões ambientais da região.

Em fevereiro, por exemplo, Helder participou de uma reunião com líderes políticos e empresários do Reino Unido para discutir sobre bioeconomia e soluções sustentáveis. O governador do Pará se encontrou com o Rei da Inglaterra Charles III.

Além da COP 30, o Pará também recebe dos grandes eventos ambientais internacionais de grande relevância, o “Diálogos Amazônicos” e a Cúpula da Amazônia, que irão ocorrer no Hangar (Centro de Convenções da Amazônia), em agosto.

Assim, caso Alckmin seja candidato ao governo de São Paulo, Helder Barbalho é um nome forte para ser vice de Lula.

