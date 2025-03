Helder Barbalho e Aurélio Goiano anunciam Hospital Regional e 100 km de asfalto em Parauapebas

(Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag. Pará) – A parceria prevê o apoio estadual ao hospital municipal, que passará a oferecer novas especialidades médicas, e a execução de um programa de pavimentação urbana em conjunto com a prefeitura

O município de Parauapebas, no sudeste do Pará, contará com investimentos do governo estadual para fortalecer a rede de saúde e ampliar a pavimentação asfáltica. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11) pelo governador do Pará, Helder Barbalho, durante reunião com o prefeito Aurélio Goiano. A parceria prevê o apoio estadual ao hospital municipal, que passará a oferecer novas especialidades médicas, e a execução de um programa de pavimentação urbana em conjunto com a prefeitura.

A regionalização do hospital municipal atende a uma demanda antiga da população e permitirá a ampliação do atendimento médico na cidade. O governo do estado será responsável por viabilizar a chegada de especialistas, melhorando o acesso da população a serviços de média e alta complexidade. Segundo Helder Barbalho, a medida representa um avanço na estrutura da saúde pública da região.

Na área de infraestrutura, a cooperação entre estado e município resultará na execução de um plano de pavimentação que prevê a aplicação de asfalto em ruas da cidade. O acordo estabelece que, a cada 10 quilômetros de asfalto executados pela prefeitura, o governo estadual aplicará outros 10 quilômetros, dobrando a extensão das vias urbanizadas. O prefeito Aurélio Goiano garantiu que fará 50 quilômetros de asfalto, e Helder se comprometeu a executar mais 50 km de pavimentação. A iniciativa busca melhorar a mobilidade urbana e garantir melhores condições para o tráfego de veículos e pedestres.

À frente da gestão de Parauapebas, quarta maior cidade do Pará, Aurélio Goiano tem priorizado ações voltadas ao desenvolvimento do município, deixando de lado questões ideológicas e focando em parcerias que resultem em benefícios concretos para a população. O prefeito tem buscado articulações estratégicas para ampliar investimentos em áreas essenciais, consolidando sua administração como uma referência em gestão pública municipal.

A reunião também contou com a participação da vice-governadora Hana Gassan, do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, do deputado estadual Wesclay e do ex-prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins. As ações anunciadas fazem parte de um conjunto de medidas que visam fortalecer a infraestrutura e os serviços públicos em Parauapebas, atendendo às demandas da população e garantindo melhorias a longo prazo.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate, com informações de Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/14:51:33

