Helder Barbalho e Éder Mauro lideram disputa pelo Senado no Pará, aponta Paraná Pesquisas

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (26) os dados de um levantamento realizado entre os dias 21 e 24 de junho em 60 municípios paraenses, com 1.542 entrevistados. A pesquisa avaliou a intenção de voto dos eleitores do Pará para o Senado Federal nas eleições de 2026. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), aparece em primeiro lugar na preferência do eleitorado, com 45,3% das intenções de voto. Logo atrás está o deputado federal Éder Mauro (PL), com 40,1%. A pesquisa permitiu que cada entrevistado escolhesse até dois nomes para o Senado.

Em 2026, dois terços das 81 cadeiras do Senado Federal estarão em disputa. No Pará, os mandatos atualmente ocupados por Jader Barbalho (MDB) e Zequinha Marinho (Podemos) serão renovados. O senador Beto Faro (PT), eleito em 2022, tem mandato até 2030 e não entra nesta disputa.

Zequinha Marinho, que pode concorrer à reeleição, aparece com 19,5% das intenções de voto. Outros nomes citados foram o deputado Joaquim Passarinho (PL), com 13,9%; o ex-senador Paulo Rocha (PT), também com 13,9%; o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), com 10,8%; o deputado estadual Chicão (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, com 9,9%; e a vereadora de Belém e ex-senadora Marinor Brito (PSOL), com 6,3%.

