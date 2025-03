Helder Barbalho nega patrocínio milionário a escola de samba do Rio

Foto: Reprodução | “Essa homenagem não envolve nenhum patrocínio por parte do Estado do Pará”, afirmou o governo do Estado após especulações sobre incentivo de R$ 15 milhões.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), visitou a Marquês de Sapucaí para acompanhar o desfile da Grande Rio, que representou as tradições e lendas paraenses na avenida. Ele negou o patrocínio de R$15 milhões dado a escola de samba, segundo o jornal O Globo.

“Essa homenagem não envolve nenhum patrocínio por parte do Estado do Pará, que se sente imensamente honrado em ter sua história e sua cultura representados no Carnaval do Rio de Janeiro”, diz a nota divulgada pelo governo.

Helder Barbalho (MDB), que esteve no evento, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando os bastidores da preparação para o desfile. Na postagem, o governador elogiou o enredo “Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, criado pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.

“Está chegando a hora”, escreveu Barbalho. “Daqui a pouco, 1h da manhã, Grande Rio na avenida. É o Pará! São as Pororocas Parawaras. E você vai poder ver muita coisa bonita sobre a cultura do nosso Estado, sobre as nossas origens, sobre as nossas riquezas e lindezas”.

Nas imagens, o governador estava com uma camiseta estampada com a frase “O coração da Amazônia bate forte na Sapucaí!”. “Pé quente para uma grande vitória”, declarou. “Vem com a gente, bora sacudir, energia boa e o Pará em primeiro lugar”.

Amazônia

O enredo da Grande Rio destacou as tradições, lendas e espiritualidade da Amazônia paraense, com ênfase na biodiversidade e fenômenos naturais, como as pororocas.

A escolha desse tema é vista como estratégica, pois Belém, a capital do Pará, será sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro deste ano.

No dia 1º de março, o governador visitou o barracão da Acadêmicos do Grande Rio, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, da vice-governadora, Hana Ghassan Tuma (MDB), e do senador Omar Aziz (PSD-AM).

