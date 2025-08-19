Helder Barbalho pode lançar filho na disputa para Deputado Estadual no Pará.

(Foto>Reprodução/Conexão Belém) – Uma publicação no Instagram do colunista Selismar Lima está dando o que falar no Pará. Ele afirma que Helder Filho, primogênito do governador Helder Barbalho, teria se lançado como pré-candidato a deputado estadual.

Na postagem, Selismar dispara críticas, dizendo que a família Barbalho sempre tratou o Estado como “propriedade particular” e vive “às custas da miséria do povo”.

O que se sabe até agora:

Até o momento, nenhuma fonte oficial ou documento eleitoral confirma a pré-candidatura. Também não há registros na imprensa ou no Tribunal Superior Eleitoral. A informação circula apenas nas redes sociais.

Contexto:

A família Barbalho é uma das mais influentes da política paraense. Além do governador, o irmão Jader Filho é ministro das Cidades, e outros parentes ocupam cargos públicos importantes.

A possível entrada de Helder Filho na política estadual levanta discussões sobre sucessão familiar e concentração de poder. Mas, por enquanto, tudo não passa de especulação.

