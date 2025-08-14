Helder Barbalho socorre Paysandu com R$ 600 mil para quitar dívida na FIFA

(Foto: Reprodução) – O valor será somado ao patrocínio anual do Banpará ao clube, que sobe de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta quarta-feira (13) que o Banpará vai liberar R$ 600 mil extras ao Paysandu, garantindo a verba necessária para que o clube quite uma dívida com o Torreense, de Portugal, e se livre do transfer ban imposto pela FIFA.

“É mais um incentivo para que o Papão possa voltar a se reforçar para esta Série B. Bora pra cima!”, escreveu o governador, que é remista, nas redes sociais.

O valor será somado ao patrocínio anual do Banpará ao clube, que sobe de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões. A verba permitirá que o Paysandu regularize sua situação até o prazo final da janela de transferências, em 2 de setembro, e volte a registrar novos jogadores.

Entenda o caso

O Paysandu foi punido pela FIFA por não cumprir o acordo com o Torreense, da 2ª divisão portuguesa, na compra de 50% dos direitos do lateral-esquerdo Keffel, em julho de 2024.

Inicialmente, o valor da negociação foi de 50 mil euros (R$ 304 mil), mas o contrato previa um bônus de 130 mil euros (R$ 730 mil) caso o clube permanecesse na Série B — o que ocorreu. O não pagamento gerou o bloqueio nas contratações.

Com o valor liberado agora, a expectativa é que o clube quite o débito e reforce o elenco para a reta final da competição, na qual luta para sair da zona de rebaixamento.

