Helder e Hana cumprem agenda em Marabá, Canaã dos Carajás e Xinguara

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, têm compromissos oficiais programados para esta semana nos municípios de Marabá, Canaã dos Carajás e Xinguara.

Na terça-feira (26), às 10h, ambos participam de ação do Programa Por Todas Elas, que será realizada na Usina da Paz, localizada na Rua Sororó, bairro Jardim União, em Marabá.

No sábado (30), a agenda terá início em Canaã dos Carajás, às 9h, com a presença na Cavalgada Ruralista da 10ª Expocanaã 2025, no Centro de Eventos, no bairro Ouro Preto.

Ainda no mesmo dia, em Xinguara, o governador e a vice participam da Abertura Oficial da Feira Agropecuária de Xinguara (FAX 2025), marcada para o Sindicato Rural do município, na Avenida Xingu, nº 101, Setor Xinguara.

As atividades integram a agenda oficial do governo estadual e envolvem eventos voltados à área social e ao setor agropecuário.

