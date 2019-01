Helder se reúne com Moro para discutir Força Nacional no Pará

(Foto: Divulgação) – O governador Helder Barbalho está reunido em Brasília, na tarde desta quarta-feira (16), com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tratar sobre o apoio da Força Nacional no Estado do Pará.

Helder Barbalho solicitou a presença de 500 agentes da Força Nacional para atuarem no Pará, pelo período mínimo de seis meses. Na terça-feira (15), chegaram a circular informações de que o pedido tinha sido atendimento parcialmente e que seriam enviados 200 agentes, porém a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que ainda não tinha resposta oficial ao pedido da Força Nacional, que foi o primeiro ato do governador do Pará, Helder Barbalho, na área de segurança pública.

A Segup detalhou ainda que na tarde de segunda-feira (14), o governador reforçou o pedido, via telefone, ao Ministério da Justiça, e foi informado de que a solicitação estava em estudo, havendo até mesmo a possibilidade do envio, em um primeiro momento, de 200 agentes, um quantitativo abaixo dos 500 agentes solicitados pelo governador no dia 2 de janeiro.

De acordo com o secretário de estado de segurança pública, Ualame Machado, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) solicitou informações e dados adicionais para concluir a avaliação técnica do pedido. “Se nesse primeiro momento o Estado do Pará for atendido apenas com parte do quantitativo solicitado, vamos iniciar as ações com o uso da Força Nacional inicialmente na Região Metropolitana de Belém, e posteriormente partiremos para os demais municípios já avaliados como áreas críticas”, destaca o secretário.

(DOL)

