Helder toma posse em Belém, Santarém e Marabá

A programação da cerimônia de posse do governador eleito do Pará, Helder Barbalho, e de seu vice Lúcio Vale, reforça seu compromisso firmado durante a campanha eleitoral de estar presente em todo o estado. O processo inicia no próximo dia 18 de dezembro, às 18h, no Hangar, com a diplomação dos candidatos eleitos aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

No dia 31 de dezembro acontecerá a celebração religiosa com uma missa em Ação de Graças, celebrada pelo Arcebispo da capital, Dom Alberto Taveira, às 10h, na Catedral Metropolitana de Belém. Já no dia 1º de janeiro às 9h, acontece a posse oficial na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), e às 10h, será realizada a transmissão da Faixa Governamental, com cerimônia oficial em frente ao Museu Histórico do Pará, Palácio Lauro Sodré.

Os atos já fazem parte do protocolo, mas para confirmar a nova forma de governo prometida por Helder, de trabalhar para todos os paraenses, duas solenidades simbólicas de posse serão realizadas ainda no dia 1º em Marabá, às 15h, e em Santarém, às 18h30.

“Temos a responsabilidade de, daqui para frente, cuidar deste estado, cuidar de milhões de paraenses, e fazer com que a esperança do nosso povo se transforme em obras, serviços e qualidade de vida. É um novo tempo para o Pará. Tempo de mudança. Tempo de presença”, declarou o novo governador.

Helder foi eleito govenador do Pará no dia 28 de outubro de 2018, vencendo as eleições no segundo turno com 55,43% dos votos (2.068.319 votos).

Compromissos

Para os próximos anos, o governador eleito promete fazer um governo presente nos 144 municípios paraenses, onde suas primeiras ações serão para combater a violência, afirmando que pedirá a convocação da Força Nacional de Segurança para auxiliar as polícias do estado. Na área da saúde o compromisso é a retomada de obras paradas como as dos Hospitais Regionais de Castanhal, Capanema, Itaituba, e Abelardo Santos, em Belém, além do neonatal em Santarém e Marabá. Helder também vai trabalhar na construção do Hospital Regional da Calha Norte, o primeiro Hospital Público da Mulher e do terceiro Pronto Socorro em Belém, para desafogar as unidades da 14 e do Guamá. Na educação a prioridade será a reforma e construção de novas escolas, com implantação de escolas em Tempo Integral para no mínimo 100, interiorizar o Ensino Superior através do Ensino Modular levando formação universitária a todas as regiões do Pará e investir na formação continuada e na valorização dos professores, incluindo a garantia de salários justos.

Biografia

Helder Zahluth Barbalho nasceu em Belém do Pará, no dia 18 de maio de 1979. É o presidente em exercício do MDB no Pará. Graduou-se em Administração no ano de 2002, pela Universidade da Amazônia (Unama), em Belém. É pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com o título de MBA Executivo em Gestão Pública.

No ano 2000, foi o vereador mais votado de Ananindeua com 4.296 votos. Dois anos depois se elegeu deputado estadual, também o mais votado, com 68.474 votos. No Legislativo Estadual, apresentou projetos direcionados em especial às questões de segurança, educação e de combate às desigualdades sociais. Presidiu e foi relator da Comissão de LDO, PPA e LOA.

Helder assumiu a Prefeitura de Ananindeua, terceira maior cidade da Amazônia, com 25 anos de idade, em 2005, tornando-se o prefeito mais jovem da história do Pará. Ainda como prefeito de Ananindeua, assumiu a presidência da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep).

Em 2008, se ausentou da presidência da entidade para concorrer novamente à eleição em Ananindeua, na qual foi reeleito, no 1º turno, com 93.493 mil votos. Em 2011 foi reeleito por unanimidade para continuar à frente da Famep, presidindo a entidade até abril de 2014. Em 2012 assumiu a vice-presidência do MDB Pará.

Ainda em 2014 concorreu ao cargo de governador do Estado do Pará. Ganhou o primeiro turno com 49,8%, equivalente a 1.795.992 votos. No segundo turno, com 48,08%, equivalente a 1.721.479 Helder foi o segundo colocado. Em seu plano de governo, apresentou propostas aos paraenses de um projeto de desenvolvimento consolidado para o Pará.

Helder atuou nos últimos anos como Ministro da Pesca e Aquicultura, de janeiro de 2015 a outubro de 2015. Foi ainda ministro da Secretaria Nacional dos Portos, no período de outubro de 2015 até abril de 2016. E esteve à frente do Ministério da Integração Nacional, uma das principais pastas do Governo Federal, de 12 de maio de 2016 até 6 de abril de 2018.

O governador eleito atenderá a imprensa logo após a diplomação e ato oficial de posse.

