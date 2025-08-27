Helicóptero com drogas é encontrado submerso em lago no interior do Amazonas

Foto: Reprodução | Na tarde da última segunda-feira (25), um helicóptero foi localizado parcialmente submerso em um lago no município de Juruá, interior do Amazonas. A descoberta foi feita após a denúncia de um ribeirinho, que inicialmente acreditava se tratar de um avião.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram acionadas e se dirigiram até o local por volta das 13h, permanecendo até às 19h. Durante a inspeção, os agentes confirmaram que se tratava de um helicóptero e encontraram no interior da aeronave dois tabletes de maconha do tipo skunk, pesando aproximadamente 2,8 quilos.

O entorpecente foi apreendido e encaminhado para análise. As autoridades agora investigam a origem da aeronave, bem como sua possível ligação com organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas na região amazônica.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/14:37:05

