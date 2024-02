Helicóptero com seis pessoas a bordo cai e fica pendurado em Medellín; todos sobrevivem

Remoção do helicóptero do local do acidente ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (27) (Foto: Reprodução / Redes Sociais @Hambledneira)

Um dos pilotos foi hospitalizado devido a uma fratura na perna esquerda e várias lacerações pelo corpo.

Em Medellín, na Colômbia, um helicóptero destinado a passeios turísticos enfrentou um acidente pouco após a decolagem nesta segunda-feira (26). A queda ocorreu em meio a uma perda de controle da aeronave, capturada em vídeos que circulam nas redes sociais, onde é possível observar o helicóptero girando pelo ar pelo menos cinco vezes antes de colidir com uma antena de telecomunicações.

Apesar da gravidade do incidente, as seis pessoas a bordo conseguiram sobreviver. Entre elas, um dos pilotos foi hospitalizado devido a uma fratura na perna esquerda e várias lacerações pelo corpo. De acordo com informações do jornal El Colombiano, dois passageiros eram da Costa Rica e um terceiro era colombiano-americano. Surpreendentemente, eles conseguiram sair da aeronave por conta própria e não necessitaram de atendimento médico.A remoção do helicóptero do local do acidente ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (27), conforme relatado pelo jornal El Colombiano. As autoridades já iniciaram uma investigação para determinar se a queda foi ocasionada por falha técnica.

A Bell 206 helicopter with registration HK4810 has crashed in the Manrique neighborhood of Medellín at the time of takeoff on 26 February. 📹 Hambledneira#helicopter #safety #aviation pic.twitter.com/08UaUPrJxA — FL360aero (@fl360aero) February 27, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/16:04:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...