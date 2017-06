Hemocentro do Pará oferece comidas de São João para quem doar sangue em junho

Doadores que comparecerem ao Hemopa durante campanha junina receberão lanche típico com vatapá e mingau

O Hemocentro do Pará (Hemopa) tem um incentivo adcional para quem quiser doar sangue no mês de junho: voluntários que contribuírem com o estoque de sangue vão repor as energias após a coleta com lanches típicos de São João, como vatapá e mingau de milho.

A ação faz parte da campanha “Arraial do Hemopa tem alegria e doação de sangue”, que será realizada neste sábado (10), segunda (12), terça (13) e quarta (14). Além das comidas juninas, também traz diversas atrações musicais como o Arraial do Pavulagem, Mestre Curica, Félix Robatto, Gina Lobrista, Lia Sophia, Jorginho Gomes, a miss caipira Keyla Barros, companhias de dança e oficinas de customização de camizetas.

Segundo o setor de captação de doadores do Hemopa, as campanhas do mês de junho são estratégicas para reforçar o estoque já que, em julho, há uma grande demanda e uma quantidade pequena de doações. “Consideramos as férias escolares um momento crítico, que é quando as pessoas viajam, o número de doações diminui, mas a necessidade de sangue aumenta”, disse Juciara Farias.

Por conta das campanhas juninas, em 2016 o mês de junho foi o responsável pelo maior número de comparecimentos de doadores no hemocentro; foram 10.186. Desses, 7.797 voluntários estavam aptos para fazer a doação. Em 2017, a expectativa é aumentar esses números em 10%.

Serviço: A campanha “O Arraial do Hemopa tem alegria e doação de sangue” será realizada de 10 a 14 de junho (exceto domingo), no hemocentro coordenador que fica na Travessa Padre Eutíquio, 2109, bairro de Batista Campos. O horário de funcionamento é de 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira, e de 7h30 às 17h, aos sábados.

Para ser um doador de sangue, basta ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar documento de identificação original e com foto. Os homens podem doar com intervalo de cada dois meses e as mulheres a cada três meses.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...