Herança de Francisco Cuoco: ator deixa três filhos e fez teste de DNA para saber se tinha um quarto; conheça

Francisco Cuoco e os filhos Diogo e Rodrigo — Foto: Reprodução/Insatagram

Galã de novelas de sucesso da TV Globo, ator enfrentava complicações nos rins e morreu na quinta-feira (19), aos 91 anos.

Francisco Cuoco deixou três filhos: Diogo, Tatiana e Rodrigo, todos do casamento com Gina Rodrigues, com quem viveu por 20 anos, entre 1964 e 1984. O ator, conhecido como um dos maiores galãs da televisão brasileira, morreu na quinta-feira (19), aos 91 anos, em São Paulo. Ao longo da vida, buscou manter a sua relação com a família de forma discreta, longe dos holofotes. Seus filhos, inclusive, raramente eram vistos em eventos públicos ou em aparições ao lado do pai.

Em meio à discrição, o ator foi atrelado a uma polêmica três anos atrás, quando precisou se submeter a um teste de DNA para saber se era realmente pai de Anthony Junior, como afirmava o modelo. O homem, que tinha 41 anos na época, dizia ser fruto de uma breve relação entre sua mãe e o ator. A descoberta do suposto filho havia ocorrido em 2018, e desde então ele passou a falar publicamente sobre o caso na mídia.

“Quero somente saber da minha origem. E, se isso acontecer, poder dar o meu carinho de filho e perdoá-lo pelo passado e pelo suposto acordo que ele teve com a minha mãe, e que ela sofre com isso em não poder confirmar para as pessoas”, dizia Anthony em uma entrevista ao jornal Extra.

Um exame definitivo foi realizado e o resultado, entretanto, comprovou que Cuoco não era pai do modelo.

De acordo com o relato que fazia o modelo, que vivia nos Estados Unidos, sua mãe havia saído de Minas Gerais para passear no Rio, em 1978. Conheceram-se em um restaurante. Anthony, no caso, mostrava até mesmo que havia um registro de sua mãe ao lado de Cuoco, como forma de comprovar a proximidade entre eles.

“Eu me vejo nele. Todas as semelhanças que eu tenho das minhas fotos mais novo, o jeito dele… Ele pode não ser meu pai, mas tenho um sentimento dentro de mim, de todas as informações e tudo o que tem acontecido, tenho a certeza de que ele é o meu pai” , afirmava o ator ao Extra.

