Heroico, Al-Hilal elimina o Manchester City e pega o Fluminense nas quartas

Al-Hilal está nas quartas de final do mundial (Foto: Al-Hilal, Reprodução)

Com prorrogação, time da Arábia Saudita eliminou o City

O Al-Hilal venceu o Manchester City por 4 a 3 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes para enfrentar o Fluminense. Em um grande jogo, que contou com a virada da equipe da Arábia Saudita e prorrogação, o clube inglês de Pep Guardiola foi eliminado.

Como foi Manchester City x Al-Hilal

Como era esperado, o City começou dominando a partida. Aos 9 minutos, abriu o placar após tabela entre Doku, Aït-Nouri e Gündogan, e Bernardo Silva ficou com a sobra na pequena área para estufar as redes. Com bolas longas, a equipe da Arábia Saudita tentava criar oportunidades, mas sem sucesso. Embaixo das traves, Bono salvou o time.

A segunda etapa foi agitada e começou com o empate do Al-Hilal. Aos 30 segundos, Cancelo cruzou rasteiro na área e, depois de um bate e rebate, Marcos Leonardo cabeceou para o fundo da rede. A virada veio cinco minutos depois, com outro brasileiro. Malcom atravessou todo o campo para invadir a grande área e fazer 2 a 1. O City não deixou barato e empatou com Haaland, na sobra, após cobrança de escanteio. Sem ser decidido na etapa regulamentar, o jogo foi para a prorrogação.

Aos 2 minutos do tempo extra, Koulibaly colocou o Al-Hilal na frente, em cobrança de escanteio. Aos 12 do primeiro tempo da prorrogação, Foden deixou tudo igual novamente. Já nos últimos 15 minutos, Marcos Leonardo marcou o segundo dele e fez 4 a 3.

Fonte: nsctotal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/07:00:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...