Heroína: advogada se arrisca para salvar mãe e primo de incêndio em apartamento no PR; mulher teve 60% do corpo queimado

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na última quarta-feira (15) em um edifício de Cascavel, Paraná. A coragem de Juliana, de 28 anos, repercutiu no país.

A advogada Juliane Vieira, de 28 anos, ganhou status de heroína depois que a imagem dela se pendurando a 40 metros de altura para salvar familiares de incêndio no décimo terceiro andar em um edifício de Cascavel, Paraná, rodou o país. O Fantástico deste domingo (19) conversou com pessoas próximas a Juliana, que explicam de onde veio a força e coragem da mulher.

Juliane se pendurou sobre uma caixa de ar condicionado para salvar a mãe dela, de 51 anos, e um sobrinho, de 4 anos, de um incêndio. As chamas tomaram conta do apartamento em que as vítimas moravam na quarta-feira (15).

Com a ajuda da mulher, a mãe e a criança conseguiram sair pela janela do apartamento em chamas e entrar no imóvel do andar de baixo, também pela janela. Um vizinho teria auxiliado a passagem dos dois pelo lado de fora do edifício. Com a chegada dos bombeiros, Juliana foi também foi resgata.

O apartamento era habitado por três mulheres: dona Sueli, a filha Juliane e a prima Ana Carolina. Além do pequeno Pietro, de apenas quatro anos, filho de Ana. Segundo amigos, Juliana é quem comanda o lar.

“Então essa atitude que ela teve de proteger a família, de colocar a família dela em primeiro lugar, não nos espanta, e nunca foi surpresa para nós”, diz Mariana, amiga de Juliana.

William, que treinou crossfit com Juliane na véspera do incêndio, conta que eles fizeram exercícios de ficar pendurados e agachados: ‘Então, ela estava com as pernas já cansadas, os braços também cansados do treino da noite anterior’, afirma.

A Juliane teve 60% do corpo queimado. A mãe, Dona Sueli, permanece internada em um hospital de Cascavel, com queimaduras graves no rosto, braços e pernas. Pietro teve queimaduras no quadril, nas pernas e no rosto, e foi levado a um hospital em Curitiba. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Veja vídeo:

Fonte: G1 e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/09:49:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...